Футболист Кристиан Маккэффри пришёл на Супербоул-2024 с сумкой за 6 млн рублей

Супербоул-2024 уже прошёл, однако в Сети продолжают обсуждать саму игру и образы игроков, а также знаменитостей, которые пришли поболеть за «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Особое внимание публики привлёк наряд Кристиана Маккэффри, который заявился прямо на матч в стильном классическом костюме и с сумкой Hermes в руках.

Кристиан Маккэффри Фото: Steph Chambers/Getty Images

27-летний защитник «Сан-Франциско Форти Найнерс» вальяжно прошёлся до раздевалки с кожаной сумкой Birkin с серебристой фурнитурой. Маккэффри определённо знает толк в стиле и роскоши, ведь в среднем цены на подобные модели варьируются в пределах $ 68–74 тыс. (около 6–6,5 млн рублей).

Кроме того, на матч с «Чифс» спортсмен в принципе решил одеться с иголочки. Дорогим аксессуаром Маккэффри дополнил двубортный костюм в чёрно-белую полоску от Polo Ralph Lauren. Также Кристиан надел чёрные лакированные туфли и тёмные очки.

Известно, что подобрать образ ему помог стилист Лесус Макферсон, который уже много лет сотрудничает со спортсменами НФЛ. Например, в его луках на публике появлялись защитник «Нью-Йорк Джайентс» Саквон Баркли, игрок «Нью-Орлеан Сэйнтс» Джуван Джонсон и Дариус Слэй из «Филадельфии Иглз».