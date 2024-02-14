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Игрок команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» пришёл на Супербоул с сумкой за 6 млн рублей

Футболист Кристиан Маккэффри пришёл на Супербоул-2024 с сумкой за 6 млн рублей
Кристиан Маккэффри
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Супербоул-2024 уже прошёл, однако в Сети продолжают обсуждать саму игру и образы игроков, а также знаменитостей, которые пришли поболеть за «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Особое внимание публики привлёк наряд Кристиана Маккэффри, который заявился прямо на матч в стильном классическом костюме и с сумкой Hermes в руках.

Кристиан Маккэффри

Кристиан Маккэффри

Фото: Steph Chambers/Getty Images

27-летний защитник «Сан-Франциско Форти Найнерс» вальяжно прошёлся до раздевалки с кожаной сумкой Birkin с серебристой фурнитурой. Маккэффри определённо знает толк в стиле и роскоши, ведь в среднем цены на подобные модели варьируются в пределах $ 68–74 тыс. (около 6–6,5 млн рублей).

Кроме того, на матч с «Чифс» спортсмен в принципе решил одеться с иголочки. Дорогим аксессуаром Маккэффри дополнил двубортный костюм в чёрно-белую полоску от Polo Ralph Lauren. Также Кристиан надел чёрные лакированные туфли и тёмные очки.

Известно, что подобрать образ ему помог стилист Лесус Макферсон, который уже много лет сотрудничает со спортсменами НФЛ. Например, в его луках на публике появлялись защитник «Нью-Йорк Джайентс» Саквон Баркли, игрок «Нью-Орлеан Сэйнтс» Джуван Джонсон и Дариус Слэй из «Филадельфии Иглз».

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