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Аудиолог назвала три привычки для защиты слуха

Аудиолог назвала три привычки для защиты слуха
Аудиолог назвала три привычки для защиты слуха
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Потерю слуха невозможно исправить. Аудиолог Елена Шур перечислила привычки, которые помогут избежать этого состояния.

1. Ничего не засовывайте в ухо. Это касается как ватных палочек и пальцев, так и других предметов. А если вам необходимо очистить уши от скопившейся серы, эксперт рекомендует обратиться к ЛОРу.

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2. Всегда защищайте уши от громких звуков. Елена Шур советует это делать во время шумных мероприятий, например, концертов или праздничных событий.

Потеря слуха, вызванная шумом, реальна. Это навсегда.

3. Не игнорируйте симптомы. При любых проблемах со слухом нужно обратиться к специалисту. Игнорировать эти признаки нельзя. Это могут быть как приглушённые звуки, так и потеря слуха на одно ухо.

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