Бейонсе раскрыла подробности тяжёлой многолетней борьбы с псориазом

С раннего детства королева поп-музыки Бейонсе страдает псориазом. Сейчас звезде 42 года, однако ей по-прежнему приходится бороться с приступами и мириться с неприятными симптомами заболевания. Бейонсе призналась, что сильнее всего из-за недуга страдают её волосы.

Псориаз волосистой части головы приводит к тому, что иммунная система атакует здоровые клетки организма, в результате чего образуются проплешины, а также сухие участки кожи, доставляющие сильный дискомфорт.

Бейонсе с родителями Фото: Из личного архива Бейонсе

Бейонсе рассказала, что для неё одним из самых светлых детских воспоминаний являются моменты, когда отец бережно наносил мазь от псориаза на кожу её головы. Кроме того, Бейонсе приходилось проводить часы в кресле парикмахера для того, чтобы привести волосы в аккуратный вид.

Отношения, которые у нас складываются с нашими же волосами – это глубоко личное путешествие. Я провела практически всё детство в салоне моей мамы. Также мой отец постоянно наносил мне на голову специальную мазь от псориаза. Эти моменты были для меня священными, — поделилась певица.

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