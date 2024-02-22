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Вы удивитесь: эти пять неожиданных продуктов улучшают здоровье кишечника

Названы пять неожиданных продуктов, которые улучшают здоровье кишечника
Пять продуктов улучшают здоровье кишечника
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Появляется всё больше доказательств того, что употребление пребиотиков помогает сохранить здоровье кишечника. Учёные из Государственного университета Сан-Хосе в США назвали лучшие продукты для поддержания его работы.

Для нового исследования авторы оценили содержание пребиотиков в тысячах видов продуктов питания. Результаты показали, что наибольший пребиотический эффект оказывают:

  • зелень одуванчика;
  • топинамбур;
  • чеснок;
  • лук-порей;
  • репчатый лук.
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По словам экспертов, продукты, богатые пребиотиками, не только поддерживают кишечные микробы, но и содержат большое количество клетчатки, которой большинству людей не хватает. Основываясь на своих выводах, учёные советуют съедать в день половину небольшой луковицы, чтобы получить необходимую суточную дозу пребиотиков.

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