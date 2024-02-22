Названы пять неожиданных продуктов, которые улучшают здоровье кишечника

Появляется всё больше доказательств того, что употребление пребиотиков помогает сохранить здоровье кишечника. Учёные из Государственного университета Сан-Хосе в США назвали лучшие продукты для поддержания его работы.

Для нового исследования авторы оценили содержание пребиотиков в тысячах видов продуктов питания. Результаты показали, что наибольший пребиотический эффект оказывают:

зелень одуванчика;

топинамбур;

чеснок;

лук-порей;

репчатый лук.

По словам экспертов, продукты, богатые пребиотиками, не только поддерживают кишечные микробы, но и содержат большое количество клетчатки, которой большинству людей не хватает. Основываясь на своих выводах, учёные советуют съедать в день половину небольшой луковицы, чтобы получить необходимую суточную дозу пребиотиков.