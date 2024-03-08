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Учёные выяснили, какой завтрак может повысить вашу сексуальную привлекательность

Учёные выяснили, какой завтрак может повысить вашу сексуальную привлекательность
Этот завтрак может повысить вашу привлекательность
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Продукты на завтрак моментально сказываются на внешности человека. К такому выводу пришли учёные Университета Монпелье во Франции. Свои выводы они опубликовали в научном журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие французские мужчины и женщины (104 человека) примерно одинаковой привлекательности. Их сфотографировали через два часа после еды и предложили незаинтересованным лицам оценить внешность добровольцев.

Завтрак, съеденный непосредственно перед фотосессией, оказал существенное влияние на привлекательность обоих полов.

Оказалось, что завтрак с рафинированными углеводами, например, белый хлеб с вареньем, стакан фруктового сока и чай или кофе с сахаром, делает людей менее привлекательными. Между тем потребление высокоэнергетической пищи — например, чёрного хлеба с маслом и сыром, апельсина или яблока и горячего напитка без сахара — связано с более высоким рейтингом привлекательности.

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