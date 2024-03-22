Жизель Бюндхен рассказала о своей тяжёлой борьбе с депрессией и паническими атаками

Супермодель призналась, что в молодости столкнулась с серьёзными психологическими проблемами. У Жизель Бюндхен были тяжёлая депрессия и сопутствующие панические атаки. В новом интервью 44-летняя Бюндхен поделилась, что именно переосмысление образа жизни и подхода к питанию стали её первым шагом к исцелению.

Я и подумать не могла, что это как-то связано с моим образом жизни, а ведь еда является его внушительной частью. Мне тогда было 20 лет, — рассказала модель.

Жизель предположила, что во многом заработала психологические проблемы из-за того, что была вынуждена рано стать самостоятельной – уже в 14 лет она подписала свои первые большие контракты, жила одна в Нью-Йорке, а после – в Японии.

Мне это нравилось. Я чувствовала себя по-настоящему независимой. Я эмансипировалась, когда мне было 14 лет. Я была просто рада тому, что у меня есть работа и возможность путешествовать по миру, — отметила модель.

В конце концов Бюндхен пришлось обратиться к специалисту, который помог ей нормализовать самочувствие и переосмыслить взгляды на питание. Более того, модель решила выпустить собственную кулинарную книгу с рецептами полезных и вкусных блюд.

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