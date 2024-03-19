«Это очень личное»: Опра Уинфри рассказала о борьбе с ожирением

За последние несколько лет одна из самых популярных телеведущих мира, Опра Уинфри, сильно изменилась. Она похудела примерно на 20 килограммов и стала практически неузнаваемой. Долгое время Уинфри уверяла поклонников, что сбросить лишнее смогла благодаря правильному питанию и спорту, однако в декабре прошлого года призналась, что худела на препарате для диабетиков Ozempic.

Многие осудили Опру и заявили, что она подаёт другим губительный для здоровья пример. Телеведущая выпустила специальный эпизод своего шоу, который посвятила как раз проблемам людей, страдающих ожирением.

Это очень личное для меня и миллионов людей, которых коснулась эта проблемы, которые годами боролись с лишним весом и ожирением, — обратилась Уинфри к публике.

Звезда заявила, что препараты, подобные Ozempic стали чем-то вроде спасения для тех, кто перепробовал десятки диет и упражнений, но всё равно остался наедине с лишними килограммами.

За всю свою жизнь я даже не мечтала, что мы будем говорить о лекарствах, которые дают надежду таким людям, как я, которые годами боролись с избыточным весом или ожирением, — отметила Опра, когда объясняла, почему решилась пойти на похудение с помощью таблеток.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Певец Usher похвастался идеальным прессом во время тренировки по йоге на острове Бали