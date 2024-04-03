На Тайване произошло сильнейшее землетрясение за четверть века

В среду утром на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Как пишет Washington Post, известно о девяти погибших и около 1000 пострадавших.

Землетрясение, самое сильное на Тайване за последние 25 лет, произошло к югу от уезда Хуалянь — живописного малонаселённого прибрежного региона — незадолго до восьми часов утра по местному времени. Как заявили официальные лица, последний раз такой же сильный толчок на острове был зарегистрирован в 1999 году. Тогда в числе погибших было более 2,4 тысячи человек, пострадали около 100 тысяч человек, были разрушены тысячи зданий.

Власти предупредили, что в ближайшие четыре дня возможны новые толчки. Местных жителей призвали не выезжать в горы.

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