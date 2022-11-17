Прекратите насмешки. Почему уходящий из Ф-1 рента-драйвер достоин уважения, а не хейта

С финишным флагом Гран-при Абу-Даби мы попрощаемся не только с местами интересным, местами предсказуемым, но точно незабываемым сезоном-2022. Мы также попрощаемся с несколькими пилотами. Надолго или навсегда чемпионат покинут Себастьян Феттель, Дэн Риккардо, Мик Шумахер и Николас Латифи. И у двух немцев, и у улыбчивого австралийца целая толпа поклонников по всему миру — их сердца разбиты.

По Латифи так скучать не будут. У Николаса поклонников не так много, а ещё за ним прочно закрепился статус бесперспективного и безнадёжного «рентача». Но был ли Латифи так плох или, может, мы к нему несправедливы? Давайте посмотрим на достоинства канадского пилота и что они давали его команде (спойлер: речь здесь пойдёт не только про деньги). Возможно, кто-то немного пересмотрит своё отношение к Николасу.

Честный

Латифи не питает иллюзий по поводу своей скорости или своих гоночных талантов. Он прекрасно осознаёт свои сильные и слабые стороны и свой «статус» относительно партнёров по команде. Латифи открыто признаёт, что и Джордж Расселл, и Алекс Албон быстрее и талантливее, а он воспринимает их не как главных соперников, как это принято в «Большом цирке», а как ориентиры, к которым он стремился.

Что это давало «Уильямсу»? На самом деле, многое. Вспомните земляка Ника Лэнса Стролла. Второй богатый канадец не уставал заявлять, что машина не соответствует его таланту и не позволяет ему добиваться достойных результатов. А если Стролл и добивался чего-то, как тот же подиум в Баку, то это всё благодаря исключительно его стараниям и вопреки ужасной форме команды. Лэнсу вторил и его отец, что создавало ненужное давление на «Уильямс» и сомнительную атмосферу вокруг коллектива.

Николас не скрывает, что в его руках не самая быстрая техника, но он также признаёт, что и сам не способен на гоночное «чудо». Майкл Латифи так же, как и Стролл-старший, спонсирует карьеру сына, но он не оказывает давления на команду, позволяя «Уильямсу» делать свою работу и попутно осуществлять мечту Николаса о больших гонках.

Хороший парень

Да, «хороший человек – это не профессия», а улыбки не приносят очков в чемпионате, но, когда команда из недели в неделю работает на пределе, чтобы очередной Гран-при закончить на 19-м и 20-м местах, позитивная атмосфера в коллективе очень важна. Во многом благодаря Ники, как его ласково называют внутри «Уильямса», и его отношениям с партнёрами в команде сохраняется здоровая рабочая атмосфера. Команде, которая прошла через смерть основателя, смену руководства и удручающие результаты, необходимо было спокойствие и позитив в боксах.

Латифи не соперничает со своими партнёрами, а старается у них учиться и вместе двигать команду вперёд. Вспомните прошлогодний Гран-при Венгрии. Бескомпромиссный Джордж Расселл открытым текстом предлагал команде пожертвовать его гонкой, лишь бы Ники, который на тот момент был впереди, смог «привезти» «Уильямсу» очки. Если это не доказательство сплочённости и товарищества в команде, то что тогда? Представьте подобную ситуацию с тем же Строллом или — пофантазируем — Ферстаппеном.

И пусть Формула-1 – клуб пираний, как говорил легендарный Рон Деннис. И пусть успеха здесь добиваются лишь самые зубастые безжалостные эгоисты, а «хорошие мальчики» беззубо наблюдают чужой триумф со стороны. Но без них наш любимый спорт окончательно потерял бы человечность.

Николас Латифи на Гран-при Италии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Не так уж плох на трассе

Теперь к самому неоднозначному. И мы, и сам Николас знаем, что он далеко не самый быстрый или талантливый гонщик. Но делает ли это его бездарем? У Латифи за плечами звание вице-чемпиона Формулы-2. Да, тот факт, что заработано оно на четвёртый полный сезон в чемпионате, серьёзно обесценивает достижение в глазах зрителей, но никак его не отменяет. Да, настоящий талант должен быстро адаптироваться к технике и с ходу показывать стабильно высокий уровень. Вице-чемпионство Латифи, добытое на четвёртый год, говорит лишь о том, что он не так талантлив, как Леклер или Расселл. Но сам факт этого достижения доказывает: при достаточной практике и наработанном опыте Николас способен показывать хороший результат.

Это доказывает и карьера Николаса в Формуле-1. Уже на свой второй сезон Латифи начал серьёзно прибавлять: он набрал первые очки и дважды опережал Расселла в квалификациях. А в гоночном темпе уступал своему бесспорно талантливому партнёру всё меньше. И за этими, казалось бы, невзрачными результатами стояла серьёзная работа. По признанию Николаса, автомобили «Уильямс» плохо подходят его стилю вождения. Он предпочитает поздние торможения, когда педаль тормоза нажата едва ли не до прохождения автомобилем апекса, то есть одновременно с активной работой рулём. Такой стиль требует очень стабильной машины на разгоне и выходе из поворота и очень предсказуемой — на входе. «Уильямс» такими качествами не обладает.

Эти британские машины — вообще малокомфортная для пилотажа техника. И Джордж, и Алекс тоже с ней намучились, но они за счёт своего мастерства способны эффективно работать в куда менее комфортных условиях, чем Латифи. Другими словами, их зона комфорта гораздо шире, чем его. Напарники Латифи быстрее адаптируются к машине и находят способ извлекать из неё максимум возможностей. И если бы регламент 2022 года был эволюцией регламента прошлых сезонов, Николас, скорее всего, был бы ещё ближе к напарнику. Но 2022-й принёс нам совершенно другие машины — и предсказуемый откат пилота назад. Вообще, новая техника стала вызовом не только для Латифи. Кто-то будто бы и не заметил разницы, как Макс Ферстаппен; кто-то столкнулся со сложностями, но адаптировался, как Карлос Сайнс и Мик Шумахер; а кто-то, как Николас или Дэн Риккардо, так и не нашёл к новым машинам подход.

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Латифи вряд ли вернётся к роли боевого пилота Формулы-1. И, куда бы он дальше ни пошёл, здесь его будут вспоминать как классического рента-драйвера. Но если принять за аксиому тот факт, что такие пилоты необходимы некоторым командам на том или ином участке пути, их всё равно стоит поблагодарить. Так что скажем спасибо таким гонщикам, как Маркус Эрикссон, Никита Мазепин и Николас Латифи за то, что «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс» сейчас не просто на плаву, но с оптимизмом смотрят в будущее.

Поэтому, дорогой читатель, кто бы что ни говорил про Латифи, давай хоть мы не будем забывать, что Ники — это хороший парень, который во многом спас легендарную команду «Уильямс». И да, невольно повлиял на исход сезона-2021, но это уже совсем другая история.