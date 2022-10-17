Джин Хаас: Мик Шумахер стоит целое состояние. Машины можно бить, если ты Ферстаппен
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Джин Хаас, владелец «Хааса», признался, что команде приходится серьёзно тратиться из-за ошибок немецкого пилота Мика Шумахера.
«Этот вид спорта не позволяет вам быть новичком, это слишком дорого. Если вы делаете ошибку в выборе пилота, стратегии или шин, это стоит вам миллионов долларов.
У Мика большой потенциал, но, вы знаете, он стоил нам целое состояние. Он разбил много машин, обошедшихся нам в кучу денег, которых у нас нет. Если ты разбиваешь машины, но ты Ферстаппен и набираешь очки, тогда мы справимся с этим. Но если ты находишься в конце и бьёшь машины, тогда всё становится сложнее», – приводит слова Хааса Associated Press.
Ранее в интервью Хаас сказал, при каком условии Мик Шумахер останется в команде.
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