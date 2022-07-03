Болид протащило по трассе вверх колёсами и перекинуло через барьер! «Гало» спасла жизнь?

Когда в основной гонке этапа Формулы-2 в Сильверстоуне Деннис Хаугер чуть не снёс голову Рою Ниссани, можно было подумать: в Формуле-1 гонщики поопытнее и вообще посильнее, таких же опасных эпизодов не случится. Как бы не так! Опаснейший эпизод случился уже на старте гонки Ф-1.
Что случилось?
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил на стартовый отрезок гонки жёсткие шины — неудивительно, что в такой ситуации британец стартовал не лучшим образом. Слева от Расселла оказался китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, а между «Альфой» и «Мерседесом» попробовал встроиться Пьер Гасли.
Расселл, однако, явно не видел болид «Альфа Таури» и вообще не предполагал, что рядом, может, кто-то был. Джордж начал смещаться левее, и в итоге Гасли, несмотря на попытку затормозить, оказался в коробочке. Гасли задел «Мерседес», после чего неуправляемый болид Расселла бросило в сторону «Альфа Ромео».
Столкновение Расселла и Чжоу вышло столь неудачным, что болид «Альфа Ромео» подкинуло над трассой и перевернуло. На огромной скорости — а Чжоу успел разогнаться — машину китайского пилота потащило по асфальту колёсами вверх. При этом по какой-то причине не выдержала так называемая дуга безопасности, которая располагается внутри верхнего воздухозаборника. Соответственно, болид опирался на систему «гало» и капот.
Болид Гуаньюя Чжоу летит вверх ногами по гравию
Фото: Getty Images
Перейдя с асфальта на гравий, болид Чжоу не врезался в отбойник, а использовал барьер как трамплин и подпрыгнул вверх! Автомобиль Гуаньюя врезался в сетку, отделяющую трассу от зрительской трибуны, и лишь затем приземлился в узкий проём между сеткой и отбойником. Смотрелось жутко — к счастью, в распоряжении Чжоу оставалась система защиты головы «гало», которая сберегла бы пилота, даже если бы болид прилетел в сетку и отбойник верхом, а не дном.
На место аварии прибежал её главный виновник Расселл. Британец убедился, что Чжоу в сознании и не получил каких-либо чрезвычайно серьёзных травм — молодец.
Обошлось! Но вопросы остаются
Самостоятельно Чжоу выбраться не мог — чисто физически. Плюс доктора хотели убедиться, что китайский пилот обошёлся без повреждений — если бы он начал вылезать сам, то мог усугубить травмы. Соответственно, режиссёру телетрансляции приходилось держать болельщиков в неведении, пока он не получил сигнал, что Чжоу достали и на первый взгляд у него нет чего-то страшного.
Гуаньюя, как и Албона, отправили на обследования сначала в медицинский центр, а затем и в одну из больниц. Британские врачи констатировали, что с пилотом «Альфа Ромео» всё в порядке, и сразу же выписали — обошлось!
Второй раз за день мы говорим большое спасибо «гало», но и к этой аварии есть вопрос. Если утром мы не понимали, могут ли существовать бордюры-«сосиски», подкидывающие болиды над трассой, то сейчас у ФИА наверняка возникнут вопросы к крепости болида «Альфа Ромео»: нормально ли, что дуга безопасности вообще не выполнила своей функции?
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