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Мичелис, Монтейру и Митигами выступят за «Хонду» в WTCC в 2017 году

24 января 2017, вторник. 00:33. Авто
В сезоне-2017 в чемпионате WTCC «Хонда» будет представлена тремя машинами. Выступать за японскую команду будут Норберт Мичелис, Тьягу Монтейру и Рё Митигами, для которого этот сезон станет первым полноценным в чемпионате.

«Хотя о выступлении заводской команды в чемпионате было известно давно, мы с нетерпением ждали подтверждения состава и рады, что Норби и Тьягу останутся с нами и, без сомнений, поборются за чемпионский титул. В лице Рё Митигами в WTCC впервые присутствует японский гонщик, проводящий полный сезон в заводской команде», — приводит слова главы европейского спортивного департамента «Хонды» Франсуа Рибейро пресс-релиз команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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