Джордж Расселл покатался с Эдом Шираном на спорткаре в Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и знаменитый британский певец Эд Ширан прокатились в Майами на спорткаре AMG GT R с 4-литровым двигателем мощностью 600 л.с.

Фото: Pirelli Hot Laps

Вчера, 4 мая, в Майами на стадионе Hard Rock Stadium состоялся концерт обладателя «Грэмми».

«Я посмотрел все серии документального сериала Drive to Survive, и большинству моих знакомых он очень нравится, и теперь они тоже увлеклись Формулой-1. И хотя Формула-1 – это большой цирк, здесь так классно, ведь здесь столько всего происходит!» — приводит слова Ширана Pirelli Hot Laps.

В воскресенье, 5 мая, на Международном автодроме Майами состоится гонка шестого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 23:00 мск.