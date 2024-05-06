Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял позицию в протоколах ГП Майами

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс по итогам Гран-при Майами Формулы-1 получил 5-секундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.
Инцидент произошёл в конце гонки, когда Сайнс допустил ошибку в 17-м повороте, потерял контроль над задней осью и спровоцировал контакт с соперником. Пиастри в результате контакта вынужден был лишний раз побывать в боксах для замены повреждённого переднего антикрыла. За это столкновение Карлос также получил один штрафной балл.
В итоговой классификации гонки Сайнс опустился на пятое место, уступив четвёртую позицию Серхио Пересу.
Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.
3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +16,407.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.
7. Юки Цунода («РБ») +26,185.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.
10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.
Кроме того, из-за этого Сайнс потерял одну позицию в общем зачёте — у Карлоса равное число очков с Ландо Норрисом, но он уступает британцу по числу вторых мест.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 103.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 83.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.
В Кубке конструкторов позиции остались неизменны, но разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» вырос до 52 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 239 очков.
2. «Феррари» — 187.
3. «Макларен» — 124.
4. «Мерседес» — 64.
5. «Астон Мартин» — 42.
6. «РБ» — 19.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альпин» — 1.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Кик-Заубер» — 0.