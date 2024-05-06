Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял позицию в протоколах ГП Майами

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс по итогам Гран-при Майами Формулы-1 получил 5-секундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Инцидент произошёл в конце гонки, когда Сайнс допустил ошибку в 17-м повороте, потерял контроль над задней осью и спровоцировал контакт с соперником. Пиастри в результате контакта вынужден был лишний раз побывать в боксах для замены повреждённого переднего антикрыла. За это столкновение Карлос также получил один штрафной балл.

В итоговой классификации гонки Сайнс опустился на пятое место, уступив четвёртую позицию Серхио Пересу.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.

3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +16,407.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.

7. Юки Цунода («РБ») +26,185.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.

10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.

Кроме того, из-за этого Сайнс потерял одну позицию в общем зачёте — у Карлоса равное число очков с Ландо Норрисом, но он уступает британцу по числу вторых мест.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 103.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 83.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.

В Кубке конструкторов позиции остались неизменны, но разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» вырос до 52 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 239 очков.

2. «Феррари» — 187.

3. «Макларен» — 124.

4. «Мерседес» — 64.

5. «Астон Мартин» — 42.

6. «РБ» — 19.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альпин» — 1.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Кик-Заубер» — 0.