Общий зачёт Ф-1 после ГП Майами: отрыв Ферстаппена — 35 очков, у «Альпин» первые очки

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество в общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Майами. Голландец, ставший вторым, теперь опережает Серхио Переса на 35 очков. Победитель гонки Ландо Норрис сохранил пятое место, но теперь уступает Карлосу Сайнсу всего два очка.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 101.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 85.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 83.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от «Феррари» на 48 очков. Следом за ними по-прежнему идут «Макларен», «Мерседес» и «Астон Мартин», а единственное изменение в таблице — это «Альпин», набравшая первый в сезоне зачётный балл и опередившая «Уильямс».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 237 очков.

2. «Феррари» — 189.

3. «Макларен» — 124.

4. «Мерседес» — 64.

5. «Астон Мартин» — 42.

6. «РБ» — 19.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альпин» — 1.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Кик-Заубер» — 0.