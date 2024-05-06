Общий зачёт Ф-1 после ГП Майами: отрыв Ферстаппена — 35 очков, у «Альпин» первые очки

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество в общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Майами. Голландец, ставший вторым, теперь опережает Серхио Переса на 35 очков. Победитель гонки Ландо Норрис сохранил пятое место, но теперь уступает Карлосу Сайнсу всего два очка.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 101.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 85.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 83.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от «Феррари» на 48 очков. Следом за ними по-прежнему идут «Макларен», «Мерседес» и «Астон Мартин», а единственное изменение в таблице — это «Альпин», набравшая первый в сезоне зачётный балл и опередившая «Уильямс».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 237 очков.
2. «Феррари» — 189.
3. «Макларен» — 124.
4. «Мерседес» — 64.
5. «Астон Мартин» — 42.
6. «РБ» — 19.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альпин» — 1.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Кик-Заубер» — 0.