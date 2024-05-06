Окон прокомментировал первые очки «Альпин» в сезоне

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал результаты Гран-при Майами, где ему удалось занять 10-е место.

«Приятно заработать сегодня очко и наконец-то открыть счёт набранным баллам в этом сезоне. В последних нескольких гонках мы всё ближе подбирались к десятке, и наконец в этот уикенд мы получили награду, которую команда заслужила, учитывая их усилия в последние недели.

Это была очень напряжённая гонка от старта до финиша, и на протяжении всего времени были хорошие сражения. Мы не можем быть полностью удовлетворены результатом, потому что это всего лишь одно очко, но это важный момент для нашего сезона. То, что мы оказались в Бахрейне на последнем ряду, и то, что мы делаем сейчас — это заслуга всей команды, которая сохранила веру и мотивацию и продолжает совершенствовать машину. Надеюсь, это будет первое очко из многих в оставшейся части сезона», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».