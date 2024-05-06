Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кевин Магнуссен в двух баллах от дисквалификации на одну гонку

Кевин Магнуссен в двух баллах от дисквалификации на одну гонку
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил 10-секундный штраф и два штрафных балла за столкновение с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом в третьем повороте Гран-при Майами. Изучив инцидент, стюарды признали Кевина виновным.

В настоящий момент на счету датчанина уже 10 штрафных баллов за 12-месячный период. Таким образом, при получении ещё двух штрафных баллов Магнуссен будет вынужден пропустить гонку.

Кроме того, Кевин в Майами получил 20-секундный штраф за то, что под сейфти-каром заехал на пит-лейн, но не сменил шины.

Напомним, победителем Гран-при Майами Стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Главные новости дня:

Ранее стало известно, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс по итогам Гран-при Майами получил пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Материалы по теме
Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял позицию в протоколах ГП Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android