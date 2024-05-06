Кевин Магнуссен в двух баллах от дисквалификации на одну гонку

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил 10-секундный штраф и два штрафных балла за столкновение с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом в третьем повороте Гран-при Майами. Изучив инцидент, стюарды признали Кевина виновным.

В настоящий момент на счету датчанина уже 10 штрафных баллов за 12-месячный период. Таким образом, при получении ещё двух штрафных баллов Магнуссен будет вынужден пропустить гонку.

Кроме того, Кевин в Майами получил 20-секундный штраф за то, что под сейфти-каром заехал на пит-лейн, но не сменил шины.

Напомним, победителем Гран-при Майами Стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

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Ранее стало известно, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс по итогам Гран-при Майами получил пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.