Фернли: стратегическая группа — головная боль и большие хлопоты

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли признался, что ему не нравится быть частью стратегической группы Формулы-1, но он чувствует важность своей работы там.

«С личной точки зрения, это большие хлопоты. Мы уже третий год в стратегической группе. За последние 2,5-3 года я много чего вытерпел. Но с моральной точки зрения, мы — единственные, кто представляет интересы независимых команд, и кто-то должен отстаивать то, что ты считаешь правильным в Формуле-1.

Лично для меня это неудобство и головная боль. Но у меня есть ответственность перед командой и конкурентами, которые там не представлены", — приводит слова Фернли Autosport.