Бывшие сотрудники «Манора» присоединились к китайскому проекту в Формуле-1

Бывшие сотрудники «Манора» уже присоединились к потенциальному новичку Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport. О команде, которая базируется в Великобритании, а финансирование получает из Китая, не объявлено официально.

Считается, что китайский новичок может дебютировать в «Королевских гонках» уже в сезоне-2018. Ранее представители неизвестного проекта пытались переманить инженеров из «Ред Булл».

Спортивный директор Ф-1 Росс Браун ранее сообщил, что получал запросы о создании команды от десяти сторон, но ни один из них ещё не воплотился в реальность.