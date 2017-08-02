Пермейн: Кубица давал отличные отчёты

Спортивный директор «Рено» Ален Пермейн остался доволен вторым днём тестов в Венгрии и работой Роберта Кубицы на трассе. Поляк впервые управлял болидом 2017 года.

«День был продуктивный, мы проехали больше кругов, чем за два Гран-при. Мы отработали исчерпывающую программу и Роберт давал нам отличные отчёты. Болид работал без ошибок, даже при экстремальных температурах на трассе.

За два дня мы собрали много данных. Объёма хватит, чтобы оптимизировать машину к следующим Гран-при", — цитирует Пермейна пресс-служба команды.