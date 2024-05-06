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Источник: «Ред Булл» продлил соглашение с Ваше до 2028 года

Источник: «Ред Булл» продлил соглашение с Ваше до 2028 года
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше продлил контракт с австрийской командой до сезона-2028, сообщает издание Formula1a.uno.

Ранее сообщалось, что Ваше в скором времени может перебраться в Италию для работы в «Феррари». Ваше является второй по значимости после Ньюи фигурой в техническом отделе австрийской команды.

Сам Ньюи уже договорился с «Ред Булл» об уходе, и официальный анонс может последовать после Гран-при Майами. Также отмечается, что приступить к работе в «Скудерии» Эдриан сможет уже со следующего сезона.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 237 очков. На втором месте «Феррари» со 189 баллами, топ-3 замыкает «Макларен» (124 очка).

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