«Макларен» объяснил решение пригласить Дональда Трампа в качестве гостя на ГП Майами

Команда Формулы-1 «Макларен» объяснила своё решение пригласить бывшего президента США Дональда Трампа в качестве гостя на Гран-при Майами, заявив, что для них было «честью» выполнить его «просьбу» о посещении гаража.

«Макларен» — неполитическая организация, однако мы признаём и уважаем пост президента Соёдиненных Штатов, поэтому, когда поступила просьба посетить наш гараж в день гонки, мы приняли её вместе с президентом ФИА и руководителями Liberty Media и Формулы-1.

Для нас было большой честью, что «Макларен» был выбран в качестве представителя Формулы-1, что дало нам возможность продемонстрировать инженерные разработки мирового класса, которые мы привносим в автоспорт», — приводит слова представителя «Макларена» PlanetF1.