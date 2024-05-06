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Вассёр принял участие в праздновании победы Ландо Норриса и «Макларена»

Вассёр принял участие в праздновании победы Ландо Норриса и «Макларена»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поздравил гонщика «Макларена» Ландо Норриса с победой, одержанной на Гран-при Майами. Вассёр присоединился к празднованию британской команды и в какой-то момент надел кепку этого гоночного коллектива.

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Напомним, победа на Гран-при Майами стала для Норриса первой в карьере в рамках «Королевских гонок». В настоящий момент британец занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 83 очка. Лидером является нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 136 баллов.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 17 по 19 мая.

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Напомним, после победы Норриса экс-президент США Дональд Трамп поздравил «Макларен» с победой на Гран-при Майами.

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