Ферстаппен высказался о последствиях после инцидента с Пересом в начале ГП Майами

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что его товарищ по команде Серхио Перес мог нанести незначительные повреждения его болиду на старте Гран-при Майами. В первом повороте мексиканец чуть не выбил Ферстаппена.

«Всё было очень близко и могло закончиться плачевно. Думаю, был поцарапан диффузор. Он заблокировал колёса на 50 метров позже всех остальных, но, к счастью, всё закончилось благополучно», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

По итогам Гран-при Майами Макс стал вторым. Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Ферстаппен сейчас лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 136 очков. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 17 по 19 мая.

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