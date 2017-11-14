Бриаторе: «Феррари» следует подписать Ферстаппена

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает, что итальянской команде следует переманить из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Я не знаю, что сделает Серджио Маркьонне (президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата»). Он непредсказуем. Но с Райкконеном им не победить в Кубке конструкторов. Чтобы выиграть его, нужны два хороших пилота, а у «Феррари» этого нет.



Я бы подписал контракт с Максом Ферстаппеном с закрытыми глазами. Он единственный настоящий гонщик, за которым хотят следить болельщики», — рассказал Бриаторе в эфире радио Rai.