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Бриаторе: «Феррари» следует подписать Ферстаппена

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Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает, что итальянской команде следует переманить из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я не знаю, что сделает Серджио Маркьонне (президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата»). Он непредсказуем. Но с Райкконеном им не победить в Кубке конструкторов. Чтобы выиграть его, нужны два хороших пилота, а у «Феррари» этого нет.

Я бы подписал контракт с Максом Ферстаппеном с закрытыми глазами. Он единственный настоящий гонщик, за которым хотят следить болельщики», — рассказал Бриаторе в эфире радио Rai.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Макс Ферстаппен Флавио Бриаторе
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