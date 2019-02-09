Росберг: совершенно не скучаю по Формуле-1

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг признался, что он совершенно не скучает по участию в гонках.

«Я совершенно не скучаю по Формуле-1 и для меня это значит многое. Возвращаясь мыслями к решению о завершении карьеры, могу сказать, что тогда я не знал, что буду чувствовать через 2-3 месяца или 1 год. Завершить выступления было непросто. Что-то важное вдруг резко ушло из моей жизни. К счастью, у меня есть семья и я быстро нашёл другой путь самореализации. Так что это было лучшим решением.

Иногда я думаю, хорошо, что я ушёл. К примеру, возьмите гонку в Баку. Скорость достигает 360 км/ч, но вы едете по центру города, который окружён стенами. Я не такой отчаянный смельчак как многие гонщики и бывали моменты, когда становилось страшно", — приводит слова немца Nextgen-Auto.