Шварцман: в начале гонки потерял много времени

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал итоги первой гонки Формулы-3 в Бельгии, которую он закончил на второй позиции.



«Гонка прошла очень хорошо. На старте попытался обогнать Юки Цуноду к «Красной воде», но он начал меня подвигать. В какой-то момент я понял, что слишком много риска, и решил отпустить. Затем меня попытался атаковать Леонардо Пульчини. Мы проехали бок о бок два поворота, и потом он меня выдавил к краю трассы. Я подлетел на поребрике, и пришлось пропустить Леонардо. Поэтому в начале гонки я оказался пятым, но не волновался, ехал спокойно. Моя задача была – сохранить резину. Когда увидел, что соперники впереди начали друг от друга отрываться, постепенно стал догонять и проходить их одного за другим.



Так я вышел на вторую позицию, и теперь уже задачей было — догнать лидера. К сожалению, в начале заезда потерял много времени, поэтому он уехал слишком далеко. В любом случае, гонка была интересной, мы набрали хорошие очки. Завтра будет еще одна, и у нас стоит такая же задача – прорваться и набрать как можно больше очков», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing.