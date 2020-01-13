Леклер: научился у Феттеля, как нужно работать с инженерами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своём напарнике, Себастьяне Феттеле.
«Я многому научился у Феттеля. Он истинный профессионал, который уделяет много внимания деталям. Себ отличный парень, мы хорошо работаем вместе. Да, у нас было несколько неприятных эпизодов на трассе, но это стало уроком для нас обоих. Надеюсь, что в будущем ситуации, подобные той, что была в Бразилии, не повторятся. Мы оба взрослые люди, чтобы поддерживать нормальные отношения и вместе работать над развитием болида.
Я правда многому научился у Себа, особенно в вопросе работы с командой и инженерами. И мне ещё многое предстоит узнать. Он много внимания уделяет деталям. Иногда можно целый час просто слушать от него итоги тренировки», — приводит слова Леклера Crash.
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