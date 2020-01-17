Алонсо: не хочу думать о том, приму ли я участие ещё в одном «Дакаре»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо подытожил выступления на первом в карьере «Дакаре», а также дал понять, что не решил, будет ли выступать в многодневном ралли-марафоне ещё раз.

«Чувствовал себя конкурентоспособным почти каждый день. На последнем этапе у нас случился прокол, но при этом мы всё равно финишировали четвёртыми, так что могли бы бороться и за победу на спецучастке. Если ещё когда-нибудь приму участие в „Дакаре“, ожидания будут более высокими. Логично предположить, что после первого опыта на ралли, в ходе которого я был конкурентоспособным, в следующий раз целью станет победа. Но не хочу думать о том, выступлю ещё раз или нет. Доволен, как всё прошло, а время для решения ещё придёт», — приводит слова Алонсо GPblog.