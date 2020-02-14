«Рено» отправил болид на тесты в Барселону

Команда Формулы-1 «Рено» отправила болид на тесты в Барселону. Короткая видеозапись появилась в «твиттере» команды.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды.

12 февраля команда представила рендеры нового болида, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс R. S. 20, что является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1. Автомобиль 2020 года на рендерах был представлен в тестовой чёрной окраске.



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга. В минувшем сезоне «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.



Официально предсезонные тесты Формулы-1 начнутся 19 февраля в Барселоне.