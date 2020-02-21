Бинотто признал, что «Феррари» отстаёт от основных конкурентов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что новая машина «Скудерии» отстаёт от основных конкурентов. Вместе с тем функционер дал понять, что надеется ликвидировать дефицит скорости.

«Я не так оптимистичен, как в прошлом году. Думаю, что в настоящий момент соперники быстрее нас. Сейчас сложно сказать, насколько они нас опережают, мы поработаем с полученными данными в ближайшие дни. Но я не думаю, что мы быстрее оппонентов.

Вызывает ли это озабоченность? Да. Когда ты не так быстр, как тебе хочется, это вызывает опасения. Но думаю, что судить пока слишком рано. У нас есть ясная картина того, что необходимо делать, чтобы развивать болид в нужном направлении.

Сезон будет долгий, так что у нас будет время отыграться. Как бы то ни было, давайте дождёмся следующей недели и этапа в Австралии. Там мы действительно сможем оценить скорость машины», — приводит слова Бинотто FormulaSpy.