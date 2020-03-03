Квят и Гасли сделали разный выбор шин на Гран-при Австралии

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 составов сликов на Гран-при Австралии, который пройдёт с 13 по 15 марта. Шинники привезут на этап составы С2, С3 и С4, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят получит в своё распоряжение сразу два комплекта «харда», в то время как его напарник Пьер Гасли — всего один. Зато у Гасли будет сразу три комплекта «медиума» против двух у Квята. При этом и россиянин, и француз получат по девять комплектов «софта».
Фавориты, к которым принято причислять «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл». «Мерседес» сделал ставку на «софт», и Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом получат по десять комплектов шин самого мягкого состава, а другие лидеры — по девять.
Если у вас не отображается таблица выбора шин, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».
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