Ральф Шумахер уверен, что «Ред Булл» придётся решать вопрос с сильным вторым пилотом

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер обратил внимание на сильный проигрыш таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона напарнику по команде Максу Ферстаппену. В воскресной гонке Гран-при Штирии Албон проиграл Ферстаппену 11 секунд, притом что в конце голландец провёл лишний пит-стоп в попытке установить быстрейший круг на новых шинах.



«Мы всё время говорим о проигрыше в полсекунды, который в гоночном режиме становится ещё серьёзнее. И это вопрос, который „Ред Булл“ должен поднять в будущем, если когда-то настанет момент, когда они будут бороться за Кубок конструкторов, на что они нацеливаются. Им нужен второй сильный пилот, который будет выступать на уровне „Мерседеса“ или близко к нему, чтобы выиграть в командном зачёте. Потому что по-другому это не работает», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.