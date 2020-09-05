Райкконен назвал Окона идиотом, но после квалификации не стал ругать француза

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен спокойно прокомментировал опасный инцидент в квалификации Гран-при Италии, когда в конце первого сегмента его заблокировал пилот «Рено» Эстебан Окон. Оба гонщика находились на быстрых кругах. Сразу после блокировки финн по радио назвал француза «идиотом».



«Иногда такое случается. Мы оказались очень близко друг к другу на протяжении нескольких поворотов. Это не первый раз, и я уверен, что не последний, когда такое происходит. Ситуация была больше похожа на гоночную. Иногда вот так происходит.



В остальном всё в порядке. Очевидно, для любого из нас эта ситуация не была идеальной, но так бывает. Да, он несколько выдавливал меня, но к этому моменту круги уже были испорчены», — приводит слова Райкконена официальный сайт Формулы-1.

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