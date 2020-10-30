Марко заявил, что Гасли особенно важен для «Альфа Таури» в случае прихода Цуноды

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, комментируя решение австрийской команды оставить Пьера Гасли в сестринской «Альфа Таури», упомянул в качестве будущего напарника француза дебютанта Юки Цуноду.



«Мне нужен очень сильный гонщик, особенно если в другом болиде в следующем году будет новичок Цунода. Гасли — неотъемлемая часть философии нашей компании. Мы не можем ослабить «Альфа Таури», особенно сейчас, когда на рынке много хороших гонщиков. Пьер получил от нас прибавку и обещание, что мы продолжим переговоры в конце 2021 года», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Консультант «Ред Булл» фактически подтвердил, что в австрийском коллективе не слишком рассчитывают на россиянина Даниила Квята, который после 12 гонок в нынешнем сезоне набрал 14 очков и занимает 14-е место в личном зачёте.