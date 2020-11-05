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«Ямаху» подозревают в нарушении регламента по двигателям, MotoGP начала расследование

«Ямаху» подозревают в нарушении регламента по двигателям, MotoGP начала расследование
Авто / Мотогонки 0

Команда MotoGP «Ямаха» оказалась под расследованием из-за использования двигателей, не соответствующих регламенту, на Гран-при Испании в Хересе, сообщает Motorsport.

Старт сезона MotoGP был омрачён для «Ямахи» сходами Валентино Росси и Франко Морбиделли из-за отказа двигателей. Как выяснилось, причиной стал брак в партии клапанов стороннего производителя. Из-за правил заморозки двигателей «Ямаха» обратилась из соображений безопасности в Ассоциацию производителей, но вскоре отозвала запрос. В итоге начиная с гонок в Хересе гонщики «Ямахи» выступали со слегка заглушенными двигателями, чтобы избежать проблем.

Однако не все двигатели в распоряжении Росси, Морбиделли, Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро были с неисправными клапанами. Сейчас в отношении «Ямахи» ведётся расследование на предмет использования клапанов, которые не были омологированы технической дирекцией MotoGP.

Санкции могут иметь серьёзные последствия для «Ямахи» в борьбе за титул — в настоящее время Куартараро, Виньялес и Морбиделли находятся в пределах 25 очков от лидера сезона Жоана Мира.

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