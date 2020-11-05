«Ямаху» подозревают в нарушении регламента по двигателям, MotoGP начала расследование

Команда MotoGP «Ямаха» оказалась под расследованием из-за использования двигателей, не соответствующих регламенту, на Гран-при Испании в Хересе, сообщает Motorsport.



Старт сезона MotoGP был омрачён для «Ямахи» сходами Валентино Росси и Франко Морбиделли из-за отказа двигателей. Как выяснилось, причиной стал брак в партии клапанов стороннего производителя. Из-за правил заморозки двигателей «Ямаха» обратилась из соображений безопасности в Ассоциацию производителей, но вскоре отозвала запрос. В итоге начиная с гонок в Хересе гонщики «Ямахи» выступали со слегка заглушенными двигателями, чтобы избежать проблем.



Однако не все двигатели в распоряжении Росси, Морбиделли, Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро были с неисправными клапанами. Сейчас в отношении «Ямахи» ведётся расследование на предмет использования клапанов, которые не были омологированы технической дирекцией MotoGP.



Санкции могут иметь серьёзные последствия для «Ямахи» в борьбе за титул — в настоящее время Куартараро, Виньялес и Морбиделли находятся в пределах 25 очков от лидера сезона Жоана Мира.