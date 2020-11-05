«Ямаху» подозревают в нарушении регламента по двигателям, MotoGP начала расследование

Команда MotoGP «Ямаха» оказалась под расследованием из-за использования двигателей, не соответствующих регламенту, на Гран-при Испании в Хересе, сообщает Motorsport.
Старт сезона MotoGP был омрачён для «Ямахи» сходами Валентино Росси и Франко Морбиделли из-за отказа двигателей. Как выяснилось, причиной стал брак в партии клапанов стороннего производителя. Из-за правил заморозки двигателей «Ямаха» обратилась из соображений безопасности в Ассоциацию производителей, но вскоре отозвала запрос. В итоге начиная с гонок в Хересе гонщики «Ямахи» выступали со слегка заглушенными двигателями, чтобы избежать проблем.
Однако не все двигатели в распоряжении Росси, Морбиделли, Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро были с неисправными клапанами. Сейчас в отношении «Ямахи» ведётся расследование на предмет использования клапанов, которые не были омологированы технической дирекцией MotoGP.
Санкции могут иметь серьёзные последствия для «Ямахи» в борьбе за титул — в настоящее время Куартараро, Виньялес и Морбиделли находятся в пределах 25 очков от лидера сезона Жоана Мира.
- 5 ноября 2020
-
20:50
-
20:00
-
19:03
-
17:41
-
16:35
-
14:59
-
14:16
-
13:47
-
13:14
-
12:35
-
11:15
-
10:28
-
09:45
-
09:00
-
00:48
-
00:45
- 4 ноября 2020
-
23:01
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
18:54
-
17:59
-
16:57
-
16:45
-
16:06
-
14:43
-
13:41
-
13:15
-
12:51
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
09:58
-
01:00
- 3 ноября 2020
-
23:48