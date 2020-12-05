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Мазепин едва не заработал дисквалификацию на прощальную гонку в Формуле-2

Мазепин едва не заработал дисквалификацию на прощальную гонку в Формуле-2
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Никита Мазепин едва не заработал автоматическую дисквалификацию перед финальной гонкой сезона-2020 Формулы-2, которая станет для Мазепина прощальной в серии перед переходом в Формулу-1, сообщает RaceFans.

Россиянин получил два штрафа по итогам основной гонки этапа Формулы-2 в Сахире, и, помимо двух пятисекундных штрафов, Никите присудили по два штрафных балла за блокировки атаковавших его Юки Цуноды и Фелипе Друговича. Теперь на счету Мазепина 11 штрафных баллов за календарный год. Если бы Никита получил ещё балл, то автоматически получил бы дисквалификацию на одну гонку.

В теории сценарий с дисквалификацией был вполне возможен: после финиша стюарды изучали ещё два инцидента с участием Мазепина. В одном случае россиянина обвиняли в выдавливании Друговича с трассы перед четвёртым поворотом, а во втором — изучали контакт между пилотами в первом повороте. За два этих инцидента россиянин штрафов не получил.

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