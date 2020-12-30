Серхио Перес описал свой год в 12 пунктах

Мексиканский пилот Серхио Перес, который в минувшем сезоне в составе «Рейсинг Пойнт» одержал свою первую победу в Формуле-1, решил расписать по пунктам свой 2020 год.
«Я начал год с самой конкурентоспособной машиной, но результатов не было.
Я заразился COVID в самый критический момент моей карьеры. Моя жена и дети тоже были инфицированы. Я пропустил две гонки в таком коротком сезоне.
Чувствовал, что всё потеряно. Худшее время года для меня.
Мне потребовалось много времени, чтобы вернуться к 100 процентам. Физически по мне это прилично ударило.
У меня не было контракта на следующий сезон.
Подиум был у нас почти в кармане, но мы ошиблись со стратегией, и он ускользнул.
Наконец-то я поднялся на подиум.
Нам был гарантирован ещё один подиум в ключевой момент для моего будущего, но двигатель на болиде взорвался всего за несколько кругов до окончания гонки.
Мне пришлось вернуться к уже использовавшемуся в этом году двигателю с большим пробегом, чтобы избежать штрафа на трассе, где мотор был крайне важен.
Я выиграл свою первую гонку, и мы снова вернули Мексику на высшую ступень пьедестала почти за полвека.
Мы закончили год на четвёртой позиции в чемпионате.
Теперь у меня есть возможность, ради которой я упорно работал почти 25 лет своей карьеры", — написал Перес на своей странице в "Твиттере".
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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