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Босс «Хонды» считает, что Ферстаппену по силам превзойти рекорд Сенны

Босс «Хонды» считает, что Ферстаппену по силам превзойти рекорд Сенны
Микаил Гусейнов
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото высказался о победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Монако. По словам функционера, нидерландцу по силам превзойти рекорд по количеству побед в Монако легендарного Айртона Сенны, который выигрывал в Монте-Карло шесть раз.

«В период 1987-1992 гг. „Хонда“ побеждала в Монако шесть раз подряд. Пять из этих побед нам принёс Айртон Сенна. Успех Ферстаппена — первый для „Хонды“ в Монако со времён Сенны. Я всегда вижу сходство между Айртоном и Максом. Ферстаппен очень важный для нас пилот, так как его пилотаж очень схож с пилотажем Сенны.

Ему 23 года и у него всё ещё есть потенциал, чтобы превзойти рекорд Айртона по количествам побед в Монако. Я буду рад помочь ему сделать этот шаг", — приводит слова Ямамото Racingnews365.

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