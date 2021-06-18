Штайнер прокомментировал итоги тренировок Гран-при Франции
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции для американской команды.
«Если не считать потерю времени у Мика в начале первой тренировки из-за проблем с тормозами, то пятница прошла неплохо. Времени на трассе никогда не бывает много, но мы всегда стараемся получить максимум от двух часов работы и тех комплектов шин, что есть в нашем распоряжении. Посмотрим, что будет завтра. Мы с нетерпением ждём продолжения уик-энда», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.
По итогам второй тренировки Гран-при Франции Мик Шумахер показал 19-й результат, Никита Мазепин закончил сессию на 20-м месте. Двух гонщиков «Хааса» разделило менее пяти сотых секунды.
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