Штайнер прокомментировал итоги тренировок Гран-при Франции

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции для американской команды.



«Если не считать потерю времени у Мика в начале первой тренировки из-за проблем с тормозами, то пятница прошла неплохо. Времени на трассе никогда не бывает много, но мы всегда стараемся получить максимум от двух часов работы и тех комплектов шин, что есть в нашем распоряжении. Посмотрим, что будет завтра. Мы с нетерпением ждём продолжения уик-энда», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.



По итогам второй тренировки Гран-при Франции Мик Шумахер показал 19-й результат, Никита Мазепин закончил сессию на 20-м месте. Двух гонщиков «Хааса» разделило менее пяти сотых секунды.