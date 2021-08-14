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Сразу 14 пилотов претендуют на титул в Формуле-Е за одну гонку до конца сезона

Сразу 14 пилотов претендуют на титул в Формуле-Е за одну гонку до конца сезона
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После завершения первой гонки финального этапа Формулы-Е в Берлине, в которой победу одержал Лукас ди Грасси, лидерство в чемпионате продолжает удерживать гонщик «Мерседеса» Ник де Врис, однако сразу 14 гонщиков в теории могут стать чемпионами после завершения сезона — разница между первым и 14-м местом в чемпионате составляет всего 29 очков.

Максимальное количество очков, которое можно получить за последнюю гонку — 30 (25 очков за победу, три — за поул-позицию, одно — за лучшее время в своей квалификационной группе и ещё одно — за быстрейший круг в гонке).

Формула-Е. Положение в чемпионате после 14 этапов

1. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ FE Team) — 95 очков
2. Эдоардо Мортара (Venturi Team) — 92 очка
3. Джейк Дэннис (BMW i Andretti Motorsport) — 91 очко
4. Митч Эванс (Jaguar Racing) — 90 очков
5. Робин Фряйнс (Envision Virgin Racing) — 89 очков
6. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) — 87 очков
7. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — 86 очков
8. Сэм Бёрд (Jaguar Racing) — 81 очко
9. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 80 очков
10. Алекс Линн (Mahindra Racing) — 78 очков
11. Ник Кэссиди (Envision Virgin Racing) — 76 очков
12. Рене Раст (ABT Audi Sport) — 75 очков
13. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team) — 71 очков
14. Максимилиан Гюнтер (BMW i Andretti Motorsport) — 66 очков.

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