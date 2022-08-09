Этап RDS GP впервые пройдёт на обновлённой трассе «Игора Драйв»: фавориты и расписание

Трасса «Игора Драйв» впервые после модернизации примет соревнования Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Пятый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдет в Санкт-Петербурге 13-14 августа и обещает стать одним из интереснейших в сезоне-2022. Трасса близ Санкт-Петербурга славится своим скоростным характером для дрифта: обширные асфальтовые зоны безопасности позволяют устанавливать рекорды скорости на постановке, а конфигурация оцениваемого участка такова, что зрители могут наблюдать заезды от старта до финиша с нескольких трибун.



Этап на «Игоре Драйв» станет домашним для команды Carville Racing и одного из её пилотов, Николая Горковенко. А символом петербургского дрифта давно уже стал Сергей Кабаргин, представляющий в этом году команду STAR PЁR STARS AIMOL. В предстоящий уикенд он вновь выступит за рулем гиперкара Flanker F собственной разработки.



Естественно, кроме петербуржцев, на места на подиуме будут претендовать и сибиряки. Ещё не удавалось выиграть на «Игоре Драйв» ни лидеру «Форвард Авто» Георгию Чивчяну, ни пилотам SITNEC FRESH AUTO DRIFT Евгению Лосеву и Дамиру Идиятулину, ни Аркадию Цареградцеву («FailCrew Дарксайд»). Так что каждый из них будет настроен на победу.



Пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ, блестяще выступивший за рулем Flanker F в Красноярске, вновь получит в своё распоряжение гиперкар Сергея Кабаргина. Возможность дополнительно потренироваться и провести больше времени с новым для себя автомобилем дадут спортсмену из Гонконга шанс ещё лучше адаптироваться к машине и показать высокий результат.



А поскольку в число участников RDS GP возвращается Сергей Кабаргин, вынужденно пропустивший прошлый этап, впервые в сезоне-2022 фанаты дрифта смогут увидеть на одном этапе сразу два Flanker F. Кто из пилотов STAR PЁR STARS AIMOL добьётся больших успехов на легендарном суперкаре, покажет этап на «Игоре Драйв».



Не стоит списывать со счетов и других постоянных участников RDS GP. Возвращается в борьбу «Жигацарь» ВАЗ-2105 и его пилот Фёдор Воробьёв. Будет нацелен отыграться и Евгений Ружейников («Московский спорт»), выступающий на Nissan Silvia S15 по имени «Донна». И, конечно, вновь порадует болельщиков зрелищными проездами Никита Шиков (Carville Racing) — его Toyota GR Supra «GRoza» неизменно становится украшением каждого этапа Гран При Российской Дрифт Серии.



Вернётся в борьбу Илья Фёдоров, от которого можно ждать приятных сюрпризов. Равно как и от Дмитрия Ермохина (BY Motorsport) — пилот уже поднимался на подиум «Игоры Драйв» в RDS GP и точно будет настроен повторить этот успех. Интересными обещают быть выступления на петербургской трассе Леонида Шнайдера («Форвард Авто»), а также пилотов LUKOIL Racing Drift Team — на прошлом этапе в Красноярске Григорий Гусев, Магомед Омаров и Андрей Астапов не блеснули, но нацелены отыграться.

Состав судей на этапах RDS GP сезона-2022 постоянный. Квалификационные попытки и парные заезды оценивают руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский и опытные пилоты: Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призёр RDS Запад 2020) и Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призёр кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачёте).

Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды — по подписке.