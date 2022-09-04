Баньяя выиграл Гран-при Сан-Марино, опередив Бастьянини на 0,034 секунды, Куартараро — 5-й
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Итальянец Франческо Баньяя, представляющий Ducati, выиграл Гран-при Сан-Марино, опередив своего соотечественника Энеа Бастьянини на 0,034 секунды. Тройку лидеров замкнул испанский гонщик Маверик Виньялес.
Лидер общего зачёта Фабио Куартараро финишировал на пятом месте.
MotoGP. Гран-при Сан-Марино:
1. Франческо Баньяя (Ducati) — 41:43.199
2. Энеа Бастьянини (Ducati) +0.034
3. Маверик Вильянес (Aprilia) +4.212
4. Лука Марини (Ducati) +5.283
5. Фабио Куартараро (Yamaha) +5.771
6. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +10.230
7. Алекс Ринс (Suzuki) +12.496
8. Брэд Биндер (KTM) +14.661
9. Хорхе Мартин (Ducati) +17.732
10. Алекс Маркес (Honda) +21.986
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