Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баньяя выиграл Гран-при Сан-Марино, опередив Бастьянини на 0,034 секунды, Куартараро — 5-й

Баньяя выиграл Гран-при Сан-Марино, опередив Бастьянини на 0,034 секунды, Куартараро — 5-й
Комментарии

Итальянец Франческо Баньяя, представляющий Ducati, выиграл Гран-при Сан-Марино, опередив своего соотечественника Энеа Бастьянини на 0,034 секунды. Тройку лидеров замкнул испанский гонщик Маверик Виньялес.

Лидер общего зачёта Фабио Куартараро финишировал на пятом месте.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино:
1. Франческо Баньяя (Ducati) — 41:43.199
2. Энеа Бастьянини (Ducati) +0.034
3. Маверик Вильянес (Aprilia) +4.212
4. Лука Марини (Ducati) +5.283
5. Фабио Куартараро (Yamaha) +5.771
6. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +10.230
7. Алекс Ринс (Suzuki) +12.496
8. Брэд Биндер (KTM) +14.661
9. Хорхе Мартин (Ducati) +17.732
10. Алекс Маркес (Honda) +21.986

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022