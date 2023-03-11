Уэббер не исключает, что Алонсо останется в Формуле-1 и после сезона-2024
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что двукратный чемпион серии Фернандо Алонсо может остаться в Формуле-1 и после сезона-2024, в котором должен истечь срок его контракта с «Астон Мартин».
«Люди взрослеют не одинаково, у каждого свои приоритеты. Он в паддоке уже на протяжении 20 лет. Конечно, сейчас ситуация другая, но его инстинкты и гоночные качества по-прежнему на месте. Как мне кажется, все черты, которые его характеризуют, сохранены, а жажда борьбы и упорство никогда не оставят Фернандо Алонсо.
Конечно, он может оcтаться и дольше, чем на два сезона, о которых сейчас говорят. Нельзя исключать, что Фернандо будет выступать в Формуле-1 до 44 лет», — приводит слова Марка Уэббера Motorsport.
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