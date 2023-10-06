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Ферстаппен на поуле в квалификации ГП Катара, Норрис лишился второго места, Перес — 13-й

На трассе «Международный автодром Лусаил» завершилась квалификация Гран-при Катара Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Отметим, что другой гонщик «Макларена», Ландо Норрис, изначально показал второе время, но был оштрафован за нарушение границ трассы.

Гран-при Катара. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.23,778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,441.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,450.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,527.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,591.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,646.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,775.

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,985.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,280.

10. Ландо Норрис («Макларен») — нет времени.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,523.

12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,550.

13. Серхио Перес («Ред Булл») +1,684.

14. Александер Албон («Уильямс») +1,929.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,005.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +2,432.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,567.

18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +2,857.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,268.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3,654.