Тренер отвечает: что общего у «гена ожирения» и «широкой кости»?

Мнение эксперта «Чемпионата» велнесс-коуча Андрея Семешова:

Похудеть — это, поверьте, очень просто. Спроси любого и он ответит: есть меньше сладкого/мучного/жирного, заняться спортом. И будет на 100% прав.



Проблемы начинаются тогда, когда от правильных слов нужно переходить к правильным действиям. Легко думать о том, как «с понедельника начну бегать», но как же тяжело в этот самый понедельник достать кроссовки и выйти на пробежку. Если первый этап -планирование действий — все преодолевают легко, то до второго доходят единицы. А уж тех, кто после первой трудной попытки не сдается и выходит на вторую, пятую, десятую пробежку — и вовсе исчезающе малый процент. Нет, они не оставляют идею о похудении, просто возвращаются на стадию «обдумывания», то есть ничего неделания.

Фото: istockphoto.com

Но мы не любим признаваться себе в том, что просто тянем время вместо реализации задуманного. Чтобы успокоить самого себя, придумываем разные оправдания и причины, чтобы продолжать «виртуально» худеть, не вставая с дивана. Читаем тематические блоги в социальных сетях, смотрим мотивационные ролики, с интересом изучаем новинки спортивной экипировки.



А тут интернет подкидывает новую хайповую тему — генетика и ее влияние на массу тела (проще говоря — процент жира). Беглое изучение вопроса приводит к логичному выводу: «Ну, все понятно, почему я не могу похудеть — не повезло с генетикой». Деятельные натуры даже закажут по почте наборчик — ватную палочку и герметичный конверт и вышлют образцы на анализы. Потом получат на электронную почту красочно оформленный буклет, где, вполне вероятно, будет указано, что вот такие-то гены действительно могут провоцировать накопление жировых отложений. Все! Официальное подтверждение того, что не худею не потому, что ничего не делаю, а потому что так с генетикой не повезло.

Интересные исследования

Но так ли эти генетические факторы важны и значимы и действительно играют столь заметную роль? Я вот уверен, что через какое-то время все генетические «отмазки» станут таким же мемом, как сейчас отсылки к «широкой кости».

США — страна, которая едва ли не больше всех страдает от стремительного ожирения населения. Этой проблеме уделяется много внимания, разрабатываются национальные программы по борьбе с лишним весом. Очень много правильных и хороших инициатив. И большинство рекомендаций, разумеется, очень здравые и эффективные, при условии их выполнения. Но и тут не обходится без генетики. Департамент здравоохранения в обзоре причин роста ожирения деликатно отмечает, что статистику портят в том числе и представители стран Африки и Латинской Америки, которые «по-видимому, имею влияние генетических факторов».

Фото: istockphoto.com

Хорошо, допустим, что у кубинок, мексиканок или уроженок Венесуэлы действительно генетически есть склонность к полноте. Но как тогда объяснить тот факт, что все эти страны, по данным Всемирного банка, отстают от США по темпам роста ожирения. Казалось бы, там то концентрация «генетически неудачных» женщин в разы выше. А может, эти гены на исторической родине находятся в спящем состоянии и коварно активизируются после прохождения паспортного контроля? Или все таки знаменитый на весь мир американский пищевой лайф-стайл с жирно-углеводным фаст-фудом тоже играет какую-то роль?



Или вот любопытное исследование ученых из Стэнфордского университета, итоги которого были опубликованы в 2018 году. В ходе масштабного эксперимента (The DIETFITS) более 600 добровольцев поделили на две группы — половина 12 месяцев сидела на низкожировой диете, а вторая — на низкгоуглеводной. В результате обе группы, конечно, похудели. Те, кто недоедал жиров, скинули в среднем по 5,3 кг, а «безуглеводники» даже 6 кг.

Фото: istockphoto.com

Интересен тут вот какой момент. Коварные ученые заранее провели генетические тесты и определи, кто из участников больше расположен худеть с ограничением именно жиров, а кому процесс дастся легче при урезании углеводов. Однако итоговое распределение по группам происходило случайным образом. Кому-то повезло и он получил генетически подходящую диету, а кто-то оказался вынужден худеть вопреки природе. Так вот при подведении итогов выяснилось, что никакого сколь-нибудь заметного влияния на результаты все эти генетические склонности не оказали. На ум по мимо воли приходит злая шутка про то, что в концлагерях толстых не было….



Разумеется, набор генов у каждого уникальный. И часть из них отвечает за наш внешний вид, склонность к худобе или накоплению подкожного жира. Соответственно, кто-то может позволить себе больше вольностей у холодильника без ущерба для фигуры, а кому-то нужно подходить к этому вопросу аккуратнее.



Но списывать все на генетику, на мой взгляд, — это искать себе несуществующие оправдания и извинения. Вместо того, чтобы начать что-то реальное делать, мы предпочитаем засовывать в рот ватные палочки, а потом с любопытством разглядывать свои генетические богатства. А можно вместо этого достать беговые кроссовки, купить абонемент в спортзал, проанализировать пищевые привычки. Словом, воспользоваться давно изобретенными и проверенными методами.