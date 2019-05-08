На пути к чемпионству: отдаём ребенка в профессиональный хоккей

Занятия профессиональным хоккеем дисциплинируют, развивают ловкость и выносливость. Но стоит понимать, что ежедневные тренировки — большой труд как для ребёнка, так и для родителя. В преддверии седьмого Международного юношеского турнира по хоккею «КУБОК ŠKODA», мы решили разобраться, с чего начинать первые шаги в этом спорте. Так что прежде, чем растить второго Овечкина или Ковальчука, давайте разберёмся, зачем вообще нужен этот вид спорта, сколько стоит экипировка, какую площадку выбрать и чем можно заполнить долгое и утомительное стояние в пробке по пути из школы на тренировку.

5 навыков, которые помогут развить хоккейные тренировки

Чтобы не быть голословными в этом непростом вопросе, мы посоветовались с профессионалами. Разбираемся во всех нюансах тренировочного процесса вместе с командой экспертов одной из хоккейных школ. Так какие качества на самом деле помогает развивать хоккей?

Учимся планировать. Распорядок дня юного спортсмена включает учёбу в школе, ежедневные тренировки 1-2 раза в день, подготовку домашнего задания, время на личные дела, а также соблюдение полноценного сна не менее 8 часов в день. Занятия делают день насыщенным, динамичным, требуют рационального распределения времени.

Становимся сильнее. На тренировках организм привыкает к физическим нагрузкам. С самого детства юные хоккеисты развивают такие навыки, как сила, быстрота, выносливость, ловкость. Благодаря тому, что занятия проходят в постоянном движении, они благоприятно воздействуют на кровообращение и сердечную мышцу. Занятия хоккеем показаны даже детям с пороками сердца (при условии, что они будут проходить при постоянном контроле со стороны врача).

Закаляемся. Заниматься хоккеем можно не только в ледовом дворце, но и на открытых площадках. Занятия на улице в холодную зимнюю погоду закаляют детский организм, повышают сопротивляемость микробам и вирусам. Двигаясь на свежем воздухе, дети получают больше кислорода, чем их сверстники, не занимающиеся спортом.

Работаем над скоростью реакции. События на хоккейной площадке развиваются очень быстро, поэтому в ходе игровых тренировок ребёнок с лёгкостью отточит такие качества, как ловкость, скорость принятия решений и внимательность.

Снимаем стресс. Психологи отмечают тот факт, что занятия хоккеем помогают детям справляться с агрессией и учат контролировать её.

Использовать каждую минуту: 5 идей, чем заняться по дороге в секцию

Любую ситуацию можно обернуть в свою пользу, даже если это стояние в пробке или длинный путь в хоккейную школу на другой конец города. ŠKODA OCTAVIA – это не только безопасная перевозка детей в автомобиле, но и возможность грамотно распределить своё время и не потерять ни минуты. Разбираемся, чем же можно заняться в машине.



• Послушать аудиокнигу, подкаст или любимую песню. Делать несколько дел одновременно – непросто. Ещё сложнее придётся папе, если одна из задач – следить за дорогой, вторая – поддерживать разговор со своим ребёнком, а третья, четвертая – менять треки в плейлисте. Представьте, как здорово было бы, чтобы половину этих задач можно было бы решить нажатием одной кнопки. Для ценителей комфорта и функциональности рулевое колесо ŠKODA OCTAVIA оснащено функцией управления мультимедийной системы. Поэтому вам не составит никакого труда включить нужный трек, не отклоняясь от маршрута.

• Поспать и восстановиться. Безопасный перевоз ребенка в автомобиле обеспечивается детскими креслами KIDFIX. Но не только малыш, но и подросток может комфортно разместиться и прилечь на заднем сидении машины.

• Перекусить в пути. Ни одно длительное путешествие не обходится без перекусов, особенно, когда речь идёт о ребёнке. На этот случай в линейке оригинальных аксессуаров ŠKODA предусмотрен компактный дорожный холодильник (есть два варианта – на 15 и на 20 литров). В нем можно перевозить воду, продукты, лёгкие закуски и аптечный минимум. Положить его можно как на заднее сиденье автомобиля, так и в багажник.

• Сделать домашнее задание. Просторное заднее сиденье безопасной машины ŠKODA OCTAVIA создано для того, чтобы там вместе с ребёнком могла расположиться и женщина, чтобы помочь сделать всё, что задали на дом. К тому же машина устойчива на дороге, и они легко справятся даже с письменными уроками в пути.

Обзор лучших хоккейных школ Москвы

На пути до секции и обратно важно чувствовать себя комфортно. При минусовой температуре это довольно сложно. ŠKODA предлагает полный комплект комфортных зимних опций: подогрев сидений обоих рядов, обогрев ветрового стекла и, наконец, подогрев рулевого колеса.

Наш топ-10 хоккейных секций Москвы:



ДЮСШ «Снежные барсы»

Адрес школы: г. Москва, ул. Николая Старостина, д. 8

Телефон: +7 (495) 700-53-74

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: от 3000 р./мес.

Сайт: www.снежныебарсы.рф



ДЮСШ «Серебряные Акулы»

Адрес школы: г. Москва, ул. Генерала Глаголева 10, корп. 3

Телефон: +7 (499) 199-17-65

Возраст: от 6 лет

Примерная стоимость: от 4000 р./мес.

Сайт: www.sharkattack.ru



ДЮСШ «Пингвины»

Адрес школы: г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2Б

Телефон: +7 (495) 383-87-38

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: от 2500 р./мес.

Сайт: www.fso-hockeymoscow.ru



ДЮСШ «Созвездие»

Адрес школы: г. Москва, ул. Голубинская 28, корпус №3

Телефон: +7 (495) 423-10-52

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: от 3000р./мес.

Сайт: www.fso-hockeymoscow.ru





Детская школа «AT HOCKEY»

Адрес школы: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12

Телефон: +7 (495) 151-21-52

Возраст: от 4 лет

Примерная стоимость: 2100 р./занятие

Сайт: www.athockey.ru



Школы олимпийского резерва:

СДЮШОР «Динамо»

Адрес школы: г. Москва, Ленинградский проспект 36, стр. 19

Телефон: +7 (495) 139-12-04

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: от 8000 р./мес.

Сайт: www.school.dynamo.ru



СДЮСШОР «Крылья Советов»

Адрес школы: г. Москва, ул. Толобухина, дом 10/4, стр. 1

Телефон: +7 (499) 658-00-58

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: зависит от уровня группы. От 2000 руб/мес.

Сайт: www.ksmoscow.ru



СДЮШОР «ЦСКА»

Адрес школы: г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 41

Телефон: +7 (499) 761-13-91

Возраст: от 5 лет

Примерная стоимость: бесплатно

Сайт: www.cska-hockey.ru

Сколько стоит хоккейная экипировка?

Каждый элемент экипировки важен и обязателен для безопасности юного хоккеиста. Не стоит полагаться на аренду, так как у любой защиты есть свой срок годности, и существует риск получить изношенную и не внушающую доверия форму. К тому же, если рассматривать хоккей в долгосрочной перспективе, то покупка даже не самой дешёвой экипировки станет для вас выгоднее. Мы посчитали, сколько будет стоить минимальный комплект вещей, на который должен ориентироваться каждый родитель.

К сожалению, экипировка занимает немало места, поэтому заранее позаботьтесь о вместительности вашего автомобиля.



Для этих целей идеально подойдёт ŠKODA OCTAVIA с ее вместительным и удобным багажником. Минимум — 568 литров, и это при том, что под полом находится запасное колесо на полноценном диске.

Базовый комплект экипировки. Примерная смета:

• Коньки – от 2000 р.

• Клюшка – от 400 р.

• Нагрудник – от 2000 р.

• Защита паха – от 500 р.

• Налокотники – от 1000 р.

• Защита шеи – от 500 р.

• Щитки – от 1200 р.

• Краги – от 1000 р.

• Шлем – от 3000 р.

• Рейтузы – от 700 р.

• Рубашка – от 1000 р.

• Шорты – от 2000 р.

• Чехлы для лезвий – от 200 р.

• Сумка спортивная – от 2000 р.



Итого: около 20 000 р.



Это важно: экипировки хватит максимум на два года. Ребёнок растёт, форма изнашивается. Клюшки при бережном пользовании выходят из строя примерно раз в полгода.

Вместо заключения

Долгий путь начинается с одного шага. Неважно, выберет ли ваш ребёнок хоккей делом всей жизни и станет ли он профессиональным спортсменом. Самое главное – не бояться пробовать. Пусть это будет долгий путь, и ŠKODA – один из самых безопасных автомобилей для детей – пройдет его вместе с вами!