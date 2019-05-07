Разоблачение фитнес-блогеров: сначала они покупают дипломы, потом учат нас жить

Совсем недавно выяснилось, что известный блогер Елена Корнилова, которая вела аккаунт о лечении с помощью БАД, советовала подписчикам по-настоящему вредные для здоровья препараты. Кроме того, диплом биохимика, которым девушка неоднократно подтверждала свою компетентность, оказался поддельным. Все ли инстаграмеры так хороши в реальности? Рассказываем, почему ещё нельзя доверять фитнес-блогерам.

Судя по всему, девушка получала процент от заказов фолловеров на известном сайте. К каждой рекомендации прилагался личный промокод на скидку.

Вред любых, даже самых безвредных таблеток, в таком количестве очевиден. Но, наблюдая за красивой картинкой в соцсети, многие люди, потерявшие надежду избавиться от проблемы, покорно выполняют все пункты из публикации.

Ежедневно в Сети появляется большое количество марафонов похудения и рекламы порошков для стройности. Доверчивые барышни, мечтающие похудеть к лету, и молодые люди, стремящиеся выглядеть как Арнольд Шварценеггер, готовы заплатить любые деньги за волшебный пинок и травки. К сожалению, результаты, которые изображают на фото, в реальности часто бывают далеки от идеала.

Не пренебрегает фоторедакторами и известный блогер Елена Санжаровская. Не спорим, в свои 52 года фитнес-леди выглядит просто великолепно. Однако разницу в некоторых фото заметить несложно. Что это – сила ракурса или знатный фотошоп? Судите сами.

Но редактировать своё тело не страшно, куда хуже брать деньги с других и обещать им такое же.

Так, судя по комментариям, которые моментально чистятся в профиле, поступает диетолог Светлана Шидловская. После участия в марафоне по похудению девушка сбросила 30 килограммов и решила помогать худеть всем желающим. Так появились марафоны с идентичными индивидуальными фитнес-планами и советами, скопированными с популярных сайтов.

Некоторые блогеры, напротив, смело делятся результатами тренировок без фильтров, секретными ракурсами и открыто говорят, что у всех бывают недостатки.

«Просто обычное селфи, на котором я не позирую. Иногда я задаюсь вопросом, насколько полезен «Инстаграм» и другие социальные сети для всего мира. А потом я вспоминаю вас, девочки. Это место, где мы все можем разделить нашу борьбу и наши победы и знать, что мы не одиноки, а ещё встретить друзей, которых у нас никогда бы не было, за это я и люблю инсту. Но я бы солгала, если бы сказала, что никогда не поймаю себя на том, что меня вводит в ступор чувство, что инста — это бесконечная яма сравнений. Как ни тревожно мне сравнивать себя, так же тревожно мне думать, что другие сравнивают себя со мной…»

Мы поддерживаем такую позицию, потому что к идеальному телу стремиться, конечно, нужно. Но это не означает, что, вдохновляясь фальшивой картинкой в «Инстаграме», нужно изнурять себя голодом и бесконечными тренировками. Всё должно быть в меру и в пользу для здоровья.

Главное не стоит забывать, что ко всему нужно относиться критически. Даже к самым популярным блогерам, тела которых боготворят миллионы. Ведь сделать что-то для себя совсем не означает, что вы сможете научить этому других. Да и стоит ли учить, может, достаточно просто вдохновлять и мотивировать?