Современный биохакинг. Правда, что эти технологии помогут вам прожить 100 лет?

Многие вещи, о которых писатели-фантасты могли только предположить в начале прошлого века, уже довольно плотно вошли в нашу жизнь. Мы кипятим воду в электрическом чайнике, ездим на суперскоростных поездах, общаемся по сотовой связи и мчим на работу на сигвее. Технологичные гаджеты сделали нашу жизнь комфортнее и насыщеннее.



Но наука и медицина не стоят на месте, и то, что раньше было доступно для очень узкого круга людей, становится продуктом, выходящим в массы. Одной из наиболее развитых в плане разработок в сфере медицины, косметологии и, так называемого, направления wellness является Япония. В стране Восходящего солнца уже давно развивается понятие превентивной медицины, а для местных жителей совсем естественно регулярно посещать SPA-салоны и задумываться о качественном восстановлении после физических и умственных нагрузок.

Пространство Enhel Wellness Spa Dome Фото: Официальный сайт Enhel Wellness Spa Dome

Здесь стоит упомянуть, что средняя продолжительность жизни в Японии заметно выросла за последние 10 лет. На данный момент в стране проживает свыше 10 000 человек, перешагнувших порог столетия. С недавних пор японские технологии стали доступны и в России, в самом центре столицы открылось инновационное пространство Enhel Wellness Spa Dome. Попадая в дом, вы приоткрываете дверь в будущее. Так что если в ожидании детокс-смузи на барной стойке вам предложат заморозить вас в криокамере и разбудить через 2000 лет, не смейтесь. Кто знает, может и эта опция скоро станет привычной и доступной всем желающим.



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