Чем грозит недостаток сна? Ответ врача

Почему спать важно и что мешает вам уснуть.

Бессонница, нарушения сна, да и просто нехватка времени на то, чтобы добраться до кровати — частая проблема в современном обществе. Чем это чревато для вашего организма, рассказывает врач Osteo Polу Сlinic сомнолог, невролог Ольга Ивановна Бегашева.

Практически каждый человек на следующий день после бессонной ночи чувствует усталость, снижение настроения, ловкости и скорости, а особенно – памяти и концентрации. Если таких ощущений не возникает, вам действительно повезло.

Больше всего проблем испытывают люди, занимающиеся кропотливой работой. Тяжелоатлет может восстановить свою производительность за 4 часа сна, а шахматисту вообще не стоит проводить игру, если он плохо или мало спал.

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От чего зависят нарушения сна

От продолжительности сна зависит систолическое давление. По нему легко определить вероятность риска сердечно-сосудистых заболеваний и повышения артериального давления.

Бессонница может быть трех видов:

нарушение засыпания

нарушение поддержания сна, включая пробуждения, после которых невозможно уснуть

ранние пробуждения

Нарушения сна возникают у людей разных профессий и возрастов. Первые «репетиции бессонницы» встречаются ещё в школьном возрасте. Что касается профессиональных спортсменов, то чаще всего нарушения сна возникают у представителей эстетических видов спорта, затем – контактных, меньше – у командных спортсменов и стрелков из лука, также у автогонщиков или теннисистов.

Реже всего нарушения сна возникают у тех, кто сталкивается с высоким уровнем риска, например, у скалолазов. Объяснить этот факт можно тем, что люди, занимающиеся опасными видами спорта живут осознано, следят за собой и графиком сна. В контактных видах спорта высокие нагрузки с перенапряжением психо-эмоциональной сферы через выброс кортизола негативно влияют на сон.

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На что влияет качество сна

От качества сна зависит иммунитет и память. Во сне организм восстанавливается. В медленной стадии, а это самый глубокий сон в первой трети ночи, выделяется соматотропный гормон – гормон роста, обладающий анаболической активностью, что проявляется в улучшении белковосинтетических функций организма. За глубоким сном следует быстрый со сновидениями. Обилие живых и ярких снов часто встречается при бессоннице. Наиболее тяжело она протекает у охваченных тревогой, в этом случае становится тяжело уснуть. При депрессии же отмечаются ранние пробуждения.

Что происходит от недостатка сна

Если поспать ночью и в течение следующего дня не удалось, ничего особенного не произойдёт, при условии, что сон после этого достаточный и регулярный. Такой подход иногда используется при лечении больных депрессией в легкой степени тяжести. Этот метод называется депривацией (лишением) сна и позволяет добиться углубления сна после «пропуска» ночи. Но если такие нарушения носят длительный и регулярный характер, и к тому же сопровождаются затрудением дыхания, возникает метаболический синдром. В таком случае сон человека можно сравнить с трудом шахтера в шахте по преодолению дыхательных нарушений. С утра может повышаться артериальное давление, с годами нарастает устойчивость тканей к инсулину, возникает риск сахарного диабета, формируется ожирение и ранний атеросклероз сосудов. Для исправления ситуации используют CPAP терапию с созданием в верхних дыхательных путях постоянного положительного давления, который препятствует спаданию стенок глотки во время сна.

Если человек вынужден интенсивно работать и не спать несколько ночей, в редких случаях может возникнуть однократный генерализованный судорожный припадок, который потом не повторяется. Существует тяжелое заболевание агрипния – мучительная бессонница. В основном от этого заболевания страдают больные с психиатрическими нарушениями и больные алкоголизмом в последней стадии. Длительность такой бессонницы может исчисляться днями — возникают галлюцинации, страхи, кошмары, бредовые идеи, теряется связь с реальностью.

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Что будет, если не спать несколько дней?

Рекорд по бессоннице принадлежит Рэнду Гарднеру, который находился без сна 264 часа и 30 минут, что составляет 11 суток. После 1963 года, когда этот эксперимент привел к тяжелым поражениям психики испытуемого, подобные испытания были запрещены.

Нервные клетки нуждаются во сне, мозг должен освободиться от продуктов жизнедеятельности, накопить нейромедиаторы, выработать план действий на будущее, запомнить образы дня. Тело нуждается в отдыхе. Доказано, что среди стюардесс и медсестёр, работающих в ночные смены, случаи заболевания раком встречаются чаще.

Сутки без сна. Чувство напряженности, нервозность, беспокойство. Во второй половине дня физическая и умственная усталость. За счет выделения гормонов стресса, в основном, кортизола, может подняться артериальное давление. Работоспособность сохраняется.

Двое суток без сна. Нарушена концентрация внимания, отмечается выраженная физическая и умственная усталость. Происходит истощение медиаторов центральной нервной системы.

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Трое суток без сна. Возможны нарушения памяти, ощущения себя в пространстве и времени, галлюцинации. На этом этапе в течение суточного сна изменения могут носить обратимый характер. Однако из-за перевозбуждения уснуть бывает тяжело. Уровень основного обмена снижается.

Четверо суток без сна. Происходит сбой работы внутренних органов, может обостриться язвенная болезнь или болезни сердца. Перебои в обработке чувствительных импульсов, кроме галлюцинаций могут возникнуть бредовые идеи, которые требуют срочной медикаментозной коррекции.

Пять суток без сна. Происходит нарушение обмена нейромедиаторов в теменных, височных и лобных областях, сбиваются внутримозговые связи. На этой стадии изменения могут носить необратимый характер. Нарушена речь, человек не узнает образа предмета и может принять дорожный знак за человека, поражаются все виды памяти и мышления.

Каждому человеку необходим качественный, полноценный и достаточный сон. Диагностикой и лечением нарушений занимается врач-сомнолог. Необходимо установить правильный диагноз, провести полноценное исследование и вовремя начать лечение.

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